Аналітики порталу Give Me Sport оприлюднили рейтинг головних претендентів на Золотий м’яч 2025 року. Очолив список французький вінгер ПСЖ Усман Дембеле, який провів блискучий сезон як у клубі, так і в збірній Франції.

На другій позиції — 17-річний талант Барселони Ламін Ямаль. Молодий іспанський вингер став справжнім відкриттям року та продовжує вражати футбольну Європу своєю зрілістю та ефективністю на полі.

Третє місце дісталося ще одному представнику ПСЖ — португальському півзахиснику Витіньї. Далі у списку йдуть Рафінья (Барселона) та Мохамед Салах (Ліверпуль), який зберігає стабільно високий рівень виступів, попри жорстку конкуренцію.

Урочиста церемонія вручення Золотого м’яча відбудеться 22 вересня в Парижі. Минулорічним володарем нагороди став іспанець Родрі Ернандес.

Також, головний тренер ПСЖ Луїс Енріке назвав Дембеле головним претендентом на Золотий м'яч.