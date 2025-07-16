Павло Василенко

Лукас Васкес залишає Реал Мадрид після 17 років. Королівський клуб офіційно оголосив про розставання з досвідченим гравцем, якому не пропонували контракт на наступний сезон.

Іспанець приєднався до Реалу у 2007 році. Спочатку він грав у академії клубу, потім у резерві, перш ніж нарешті пробитися до основного складу.

Васкес ніколи не був ключовим гравцем Реалу, але часом був основним гравцем команди. Нещодавно він виступав на клубному чемпіонаті світу.

Проте повідомлення ЗМІ про те, що Васкесу не буде запропоновано контракту на наступний сезон, підтвердилися. Реал опублікував офіційну заяву із цього приводу.

Прощання з іспанцем відбудеться на спеціальній церемонії, яка відбудеться у четвер.