Легенда Реала пішов з клубу через 17 років
Футболіст зробив заяву
2 днi тому
Лукас Васкес залишає Реал Мадрид після 17 років. Королівський клуб офіційно оголосив про розставання з досвідченим гравцем, якому не пропонували контракт на наступний сезон.
Іспанець приєднався до Реалу у 2007 році. Спочатку він грав у академії клубу, потім у резерві, перш ніж нарешті пробитися до основного складу.
Васкес ніколи не був ключовим гравцем Реалу, але часом був основним гравцем команди. Нещодавно він виступав на клубному чемпіонаті світу.
Проте повідомлення ЗМІ про те, що Васкесу не буде запропоновано контракту на наступний сезон, підтвердилися. Реал опублікував офіційну заяву із цього приводу.
Прощання з іспанцем відбудеться на спеціальній церемонії, яка відбудеться у четвер.
«Пройшло майже два десятиліття з того часу, як я приїхав до Вальдебебаса у віці 16 років, повний надій та хвилювання. Згодом Мадрид став моїм будинком.
Ми провели разом незабутні вечори, відсвяткували 23 титули та створили спогади, які залишаться зі мною назавжди. Сьогодні, після більш ніж 400 матчів, настав час попрощатися із клубом мого життя. Я можу покинути Реал Мадрид, але Реал Мадрид ніколи не покине мене. Куди б я не пішов, я з гордістю скажу, що мені випала честь грати за найкращий клуб у світі», – написав Васкес у соцмережах.