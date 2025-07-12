Легенда Ворскли оцінив перспективи полтавців втриматись на плаву
Попри борги і трансферний бан
близько 1 години тому
Ігор Пердута / Фото - ФК Ворскла
Екскапітан Ворскли Ігор Пердута поділився останніми новинами з табору команди, в якій провів 14 років. Його слова наводить Sport.ua.
Ворскла на плаву? Безумовно. Тільки я вже не знаю, які перед командою будуть завдання. Хочеться вірити, що все буде добре. Борги? Мені некоректно зараз про це говорити. Керівництво клубу прекрасно це знає, - розповів Пердута.
Пердута виступав за Ворсклу з 2011 року з перервою на оренду в Оболонь в 2012 році. На його рахунку 343 матчі, три голи і 33 результативні передачі за полтавський клуб.
Раніше, Пердута розповів, чому обрав варіант із Зорею.