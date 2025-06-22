Колишній футболіст та головний тренер Ворскли Сергій Долганський оголосив, що залишає полтавську команду.

50-річний фахівець приєднався до тренерського штабу Младена Бартуловича в Металіста 1925.

Дорогі вболівальники, рідна полтавська футбольна родино Сьогодні настала дуже чутлива мить, прийшов час прощатися з клубом, що став назавжди частиною мого серця, мого життя та моєї історії.

10 років в якості гравця. 6 років на посаді тренера. Ми разом вигравали Кубок, виходили у фінали, боролися до останньої хвилини.Я бачив, як юні хлопці ставали чоловіками. Як очі горіли, коли звучав фінальний свисток. Як ми підіймали руки до неба, коли вигравали - і не опускали їх навіть в часи невдач.

Мені пощастило бути частиною клубу, де трибуни живі, де серця вболівають по-справжньому, де любов до команди не залежить від рахунку на табло. Дякую за кожне «віримо в команду» навіть у найважчі часи. Дякую за кожне «ми з вами» прогулюючись містом.Дякую за критику - чесну і справедливу. Вона змушувала рости.

Я йду, але не прощаюсь з вами.Бо частинка мене назавжди залишиться тут – на цьому стадіоні, у ваших серцях, у цій історії. Дякую за всі роки поруч! Це була честь - грати і тренувати для вас. До нових зустрічей!, - написав Долганський в Instagram.