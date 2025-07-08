Ексфутболіст Ворскли Ігор Пердута в соцмережах написав прощального листа клубу, якому віддав 14 років.

Рідненький ФК Ворскла Полтава, дякую вам за 15 років мого життя!

У Полтаві я проживав найкращі події в моєму житті. Тут створювалася моя родина. У 2014-му одружився, а в 2017 році вперше став татом, народилася моя донечка Емочка. 2020-го - з’явилася на світ друга донька, Алісочка. Зʼявилося багато друзів, хороших знайомих. І все це було у Полтаві в дружній родині Ворскли. Дуже люблю це місто, тут хороші люди, я почувався як вдома.

У футбольному житті емоції, які були впродовж 15 років, незабутні: «бронза» чемпіонату УПЛ, два фінали Кубка України, Ліга Європи, Ліга конференцій. Звичайно, траплявся і розпач, але без цього, на жаль, неможливо.

Дякую всім працівникам ФК Ворскла, які відповідали за поле, за чисту форму, за смачну їжу на стадіоні, за чистоту. Дякую адміністраторам, бухгалтерам, масажистам, лікарям, футболістам, тренерам, керівництву та всім людям, з якими я перетинався. Подяка вболівальникам, ультрас команди. Ви - неймовірні. Ваша підтримка завжди відчувалася. Дякую за цей період мого життя.

Прийшов час прощатися з моєю рідною Ворсклою», з Полтавою. Частина мого серця залишається тут. Я буду з радістю приїжджати та згадувати все, що тут прожив. Усіх міцно обіймаю. До зустрічі!, - написав Пердута в Instagram.