Ворскла не домовилась про новий контракт з легендою клубу
Після 14 років в команді
близько 1 години тому
Ігор Пердута / Фото - Footboom
Ворскла на клубних ресурсах повідомила, що один з ветеранів команди Ігор залишить клуб, якому віддав 14 років.
34-річний футболіст, ймовірно, не погодився перепідписати контракт з пониженням зарплати після вильоту полтавців з УПЛ.
За Ворсклу Пердута дебютував 21 вересня 2011 року. Наприкінці минулого сезону УПЛ подолав позначку в 343 матчі за Ворсклу, 3 голи і 33 асисти.
Нагадаємо, що в сезоні-2024/25 Ворскла програла Кудрівці в перехідних матчах і втратила місце в УПЛ, вилетівши в другий за силою дивізіон. Після цього клуб розлучився з Юрієм Максимовим, який до того часу обіймав посаду головного тренера.