Сергій Разумовський

Головний тренер збірної Марокко Валід Реграгі написав заяву про відставку. Про це повідомляє Footmercato, зазначаючи, що рішення спеціаліста стало наслідком поразки у фіналі Кубка африканських націй, де марокканці мінімально поступилися Сенегалу з рахунком 0:1.

За даними джерела, 50-річний наставник не налаштований продовжувати роботу з національною командою навіть попри те, що до старту ЧС-2026 залишається менше шести місяців. Тобто йдеться про потенційно дуже різку зміну перед головним турніром циклу, яка може вплинути як на підготовку, так і на стабільність у колективі.

Втім, остаточна доля відставки ще не вирішена. Королівська федерація футболу Марокко (FRMF) наразі не повідомляла, чи прийме заяву Реграгі, і, за інформацією джерела, питання залишається відкритим. Додатковим фактором може стати позиція футболістів: наголошується, що гравці збірної підтримують тренера, що може підштовхнути федерацію до спроб зберегти його на посаді.

Реграгі очолює Марокко з 2022 року і за цей час досяг із командою історичних результатів. Під його керівництвом марокканці дійшли до півфіналу чемпіонату світу, ставши однією з головних сенсацій турніру, а також уперше з 2004 року пробилися до фіналу Кубка африканських націй.