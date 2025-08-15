Павло Василенко

Колишній воротар Челсі та збірної Чехії Петр Чех оголосив в Instagram, що розлучається зі своєю дружиною Мартіною після 26 років шлюбу.

«Нам сумно оголошувати, що ми розлучаємося після 26 років», – сказав 43-річний чех, додавши, що вони залишаються найкращими друзями та пишаються своїми двома дітьми – донькою Аделою та сином Даміаном.

Вони одружилися у 2003 році, і в роки активної кар'єри Чеха жили переважно в Лондоні, де голкіпер грав за Челсі та Арсенал.

За наявною інформацією, Мартіна керує власним фітнес-центром, тоді як Чех з моменту завершення кар'єри у 2019 році займається різноманітною діяльністю, від хокею до велоспорту та гри на барабанах.

Донька Адела та син Даміан останніми роками стали більш помітними у футболі. 16-річний Даміан, як і його батько, є воротарем, тоді як Адела грає в обороні. Обох зараз можна побачити в молодіжних командах лондонського Фулгема.

Петр Чех – один із найуспішніших чеських футболістів в історії. Він по разу вигравав Лігу чемпіонів та Лігу Європи, чотири рази вигравав Англійську Прем'єр-лігу та п'ять разів Кубок Англії.

Чех провів 124 матчі за збірну Чехії, що є національним рекордом. Дев'ять разів його обирали футболістом року Чехії.