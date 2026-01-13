43-річний український фахівець Олександр Кучер залишив посаду головного тренера Чорноморця. Про це повідомляє пресслужба клубу.

За обопільною згодою сторін було прийнято рішення про припинення контракту між ФК «Чорноморець» та головним тренером команди «моряків» Олександром Кучером. Наш клуб вдячний Олександру Миколайовичу за час плідної співпраці.

В непростий період для країни фахівець доклав максимум зусиль, щоб команда дарувала позитивні емоції своїм вболівальникам. Бажаємо тренеру успіхів в подальшій карʼєрі!