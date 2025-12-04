Павло Василенко

Колумбійський правий вінгер київського Динамо Анхель Торрес покинув розташування столичної команди ще до початку зимового міжсезоння й вирушив до Португалії.

Зважаючи на позначку геолокації, Торрес вирушив до Португалії.

«Поранений лев – все одно лев», – написав Торрес в своїх соцмережах.

Анхель у сезоні 2025/26 років провів за київську команду лише дві офіційні гри: без результативних дій.

Після 14-ти турів Динамо має у доробку 20 залікових балів та посідає сьому сходинку в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги. Відставання від першої позиції, який займає донецький Шахтар, вже сягає 11 очок.