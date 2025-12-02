Дебютний поєдинок Ігоря Костюка на посаді головного тренера Динамо завершився поразкою від СК Полтава з рахунком 1:2 у рамках 14-го туру УПЛ. Цей результат зробив Костюка першим наставником киян, який розпочав роботу з невдачі в чемпіонаті України.

До цього всі 14 попередніх тренерів Динамо вигравали свої стартові матчі в Прем’єр-лізі, тоді як троє — Йожеф Сабо, Олексій Михайличенко та Леонід Буряк — починали з нічиїх. Програш від Полтави став винятковим випадком для київського клубу.

Після 14 турів Динамо має 20 очок і посідає сьоме місце в турнірній таблиці. Відставання від лідера чемпіонату, донецького Шахтаря, вже становить 11 пунктів.

У наступному турі київська команда зіграє на виїзді з новачком елітного дивізіону — Кудрівкою. Матч відбудеться в Києві на Оболонь Арені 6 грудня, початок — о 18:00.