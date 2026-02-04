Сергій Разумовський

Цієї зими Кривбас отримував конкретні пропозиції щодо свого захисника Івана Дібанго одразу від трьох клубів. Про це повідомив відомий футбольний коментатор і журналіст Віктор Вацко. Попри інтерес і наявність варіантів продовження кар’єри в інших чемпіонатах, угода так і не була оформлена, а сам футболіст залишився в команді.

Як стверджує джерело, на камеруного оборонця звернули увагу представник МЛС Г’юстон Динамо, польська Ягеллонія та харківський Металіст 1925. Усі ці клуби, за інформацією Вацка, виходили на Кривбас із намірами щодо трансферу, однак до фінальної стадії переговори не дійшли, і перехід не відбувся.

Ключовим моментом, за повідомленням журналіста, стала позиція самого Дібанго: він відмовив кожному з потенційних роботодавців. При цьому наразі немає уточнень, що саме вплинуло на таке рішення — чи йдеться про умови контракту, спортивні амбіції, побутові фактори або інші деталі. Окремо підкреслюється, що раніше камерунець нібито запевняв Кривбас, що клуб ще зможе заробити на його продажі, однак поточна ситуація виглядає суперечливою з огляду на терміни контракту.

Важливо, що чинна угода Івана Дібанго з Кривбасом завершується вже влітку цього року. За таких обставин футболіст наближається до статусу вільного агента, і якщо продовження контракту не відбудеться, клуб ризикує втратити одного з лідерів без будь-якої компенсації. У поточному сезоні 23-річний захисник провів 8 матчів на клубному рівні.

