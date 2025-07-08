Асистент головного тренера Полісся Сергій Кравченко поділився думкою про потенційних суперників у кваліфікації Ліги конференцій. Його слова наводить Sport.ua.

Звичайно, зараз можна говорити все, що завгодно, але все покажуть перші офіційні матчі, наскільки Полісся готове. Знаю одне, у нас усе йде за планом, усе в графіку.

У протистоянні боснійського Бораца й андорської Санта-Коломи, Борац буде фаворитом. Андорра - маленька країна та її клуби не досягали хоч якихось значущих результатів, але у футболі всяке буває, особливо на такій стадії. Проте, у нас в голові більшою мірою Борац, який у минулому розіграші Ліги конференцій дійшов до 1/8 фіналу. Це велике досягнення для клубу з Боснії і Герцеговини. З цим суперником буде непросто, - розповів Кравченко.