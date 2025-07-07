Уругвайський форвард житомирського клубу Полісся Факундо Батіста продовжить кар'єру в колумбійському Атлетіко Насьональ, про це повідомив журналіст Сезар Луїс Мело.

Як стверджує джерело, 26-річний нападник підпише з новим клубом контракт терміном на три роки.

Зазначається, що житомирська команда все ж таки змогла отримати певну компенсацію за трансфер гравця, який відмовився повертатися в Україну, проте сума угоди поки не розкривається.

Полісся придбало Батисту у січні 2025 року у мексиканського Некакси за 1,75 мільйона євро. У другій частині сезону 2024/25 уругваєць провів 15 поєдинків, забив 7 голів та зробив одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Батіста приєднався до Полісся на зборі у Австрії.