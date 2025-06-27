Нападник житомирського Полісся Факундо Батіста прокоментував своє повернення в команду після літньої відпустки. Уругваєць не прибув до України вчасно на старт підготовки, але вже провів перше тренування з командою.

Я був в Уругваї, провів час із родиною, але тепер я тут, разом із командою. Почуваюся добре. Завтра буде ще краще, і моя форма тільки покращуватиметься.

Батіста також коротко висловився про нового головного тренера:

Познайомився з тренером, але це було лише перше моє тренування, тому в нас не було нагоди добре поспілкуватися. Але що можу сказати — минулого сезону його команда посіла друге місце і показала дуже сильний результат.

Полісся придбало Батісту у січні цього року за 1,8 мільйона євро — це рекордний трансфер в історії клубу. У минулому сезоні 26-річний нападник провів 15 матчів, забив 6 м’ячів і зробив 1 асист.