Сергій Разумовський

Динамо визначилося з планами щодо двох молодих футболістів на зимову паузу – Самба Діалло та Антона Царенка. Як повідомляє ТаТоТаке, на січневі навчально-тренувальні збори з київською командою поїде 22-річний сенегальський вінгер.

Натомість 21-річного українця Царенка в таборі команди Ігоря Костюка наразі не очікують. За даними джерел із київського клубу, його оренда в польській Лехії не перерветься, а в Динамо розраховують, що атакувальний півзахисник продовжить отримувати регулярну ігрову практику в Польщі до завершення сезону.

Окремо зазначається, що питання щодо майбутнього 19-річного центрального півзахисника Александра Пейкрішвілі поки відкрите. Його орендний договір із тбіліським Динамо спливає 31 грудня, однак остаточного рішення щодо подальших кроків ще не ухвалено.

Раніше повідомлялося, що взимку підсилення в Динамо не буде.