Київське Динамо під час зимового трансферного вікна не планує активних посилень складу. За інформацією коментатора та журналіста Ігоря Циганика, новий головний тренер команди Ігор Костюк має намір зробити ставку на молодих гравців з клубної академії, з якими він раніше працював у складі команди U-19.

Не виключено, що з оренд повернуться Малиш та Саленко — обидва футболісти можуть вирушити з командою на зимові тренувальні збори. Крім того, клуб розраховує зберегти Валентина Рубчинського, який гідно виявив себе у матчах під керівництвом Костюка. З високою ймовірністю сторони продовжать контракт.

При цьому ситуація з Торресом та Діалло залишається невизначеною. Остаточне рішення щодо цих легіонерів тренерський штаб планує ухвалити після завершення зимових зборів.

Додамо, що Динамо закінчило осінній відрізок цього сезону УПЛ на четвертій позиції турнірної таблиці, набравши 26 очок.

Раніше повідомлялося, що Шапаренко продовжить контракт з Динамо, аби київський клуб отримав мільйони.