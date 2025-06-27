Захисник колумбійської Америки Браян Медіна відмовився від переходу до Української Прем'єр-ліги у склад Динамо. Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Основним кандидатом на підписання 23-річного гравця вважалося київське Динамо, яке планувало посилити захисну лінію перед кваліфікацією Ліги чемпіонів.

Проте сам Медіна не зацікавлений у виступах в УПЛ та зосереджений на інших варіантах – зокрема, на ньому зупинили свій вибір французький Нант та бразильський Крузейро.

Поки невідомо, чи Динамо продовжуватиме пошуки нового центрбека, чи наставник команди Олександр Шовковський вважає за краще довіритися тим футболістам, які вже виступали минулого сезону.

У нинішньому розіграші колумбійської першості Медіна провів 20 зустрічей за Америку де Калі, набравши в сумі 1774 ігрові хвилини. Його контракт із клубом розрахований до кінця червня 2026 року, а трансферна вартість за даними Transfermarkt складає 900 тисяч євро.