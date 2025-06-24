Павло Василенко

Динамо під час літнього трансферного вікна може підписати захисника колумбійського клубу Америка де Калі Браяна Медіну.

За інформацією колумбійського журналіста Піпе Сьєрри, київський клуб перебуває серед головних претендентів на трансфер 23-річного центрального захисника.

Також колумбійський центрбек цікавий Крузейру (Бразилія) та Нанту (Франція). Америка де Калі вже озвучила свої фінансові вимоги щодо Медіни. В колумбійському клубі усвідомлюють, що втримати молодого таланта буде складно.

Медіна у поточному сезоні провів 20 матчів за Америка де Калі в усіх турнірах.

Контракт Браяна з колумбійським клубом діє до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює його вартість у 900 тисяч євро.