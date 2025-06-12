Хорватський фахівець Ігор Йовічевич, який добре знайомий українським уболівальникам через роботу у місцевих клубах, може продовжити тренерську кар'єру у Польщі.

51-річний наставник провів яскравий сезон у Болгарії, де під його керівництвом Лудогорець виграв усі можливі внутрішні трофеї – чемпіонат, Кубок та Суперкубок. Після завершення кампанії 2024/25 сторони ухвалили взаємне рішення про припинення співпраці, і тепер Йовічевіч відкритий до нових пропозицій.

Одним із головних претендентів на тренера став харківський Металіст 1925, який уже вступив у переговори. Проте, конкуренцію українцям може скласти польська Легія, яка також серйозно розглядає кандидатуру хорвата на роль головного тренера, про це повідомило Сenternews.com.

Поки що остаточного рішення з боку Йовічевича не прийнято. Існує ймовірність, що він може відмовитись від повернення в Україну через складну ситуацію в країні.

Раніше фахівець працював із кількома українськими клубами, включаючи Карпати, Дніпро-1 та донецький Шахтар, з яким завоював золото УПЛ.