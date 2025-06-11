Павло Василенко

Колишній головний тренер донецького Шахтаря Ігор Йовічевич незабаром може очолити один з клубів УПЛ. Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський в програмі ТаТоТаке.

«Версія №1. Йовічевич пішов з Лудогорця через те, що є клуб, який активував його клаусулу. Це клуб зі Сходу. За моєю інформацією, це клуб з Еміратів. Є інформація, що Йовічевич, можливо, прямо зараз знаходиться там. Також є інформація, що сьогодні, 11 червня, у Відні має відбутися зустріч між головним інвестором та керівником Металіста 1925 Богданом Бойком та Йовічевичем», – сказав Співаковський.

Йовічевич відомий роботою з українськими клубами – Карпати (2014-2015), Дніпро-1 (2020-2022) та Шахтар (2022-2023). Декілька днів тому хорватський тренер залишив болгарський Лудогорець.

У новом сезоні Металіст 1925 буде виступати в УПЛ.