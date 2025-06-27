22-річний центральний захисник донецького Шахтаря Став Лемкін продовжить кар'єру у нідерландському Твенте. Клуб з Ередівізі офіційно підтвердив підписання ізраїльського гравця, котрий минулого сезону провів в оренді за Маккабі Тель-Авів.

Угода з Твенте розрахована до літа 2028 року, також у контракт включено опцію продовження ще на один сезон. Фінансові деталі угоди офіційно не розкриваються, проте, за неофіційною інформацією, український клуб отримав за трансфер близько 1,5 мільйонів євро.

Нагадаємо, Лемкін перейшов до Шахтаря у липні 2023 року за 850 тисяч євро, але не зумів закріпитися в основному складі — за весь час він зіграв лише п'ять матчів і не відзначився результативними діями.

До цього ізраїльський захисник виступав за молодіжні команди Маккабі Тель-Авів із 2011 по 2018 рік.

Раніше Шахтар анонсував продаж квитків на перший офіційний матч нового сезону.