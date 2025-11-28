Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко в інтерв’ю сайту BLIK.ua прокоментував призначення Ігоря Костюка виконуючим обов’язки головного тренера київської команди після звільнення Олександра Шовковського.

«Важко сказати, бо на дорослому рівні Костюк себе ніяк не проявив. Подивимося, вийде у нього чи ні. Головне питання та проблема – як Костюка приймуть Ярмоленко та інші ветерани. Одна справа U-19, яку ніхто не дивиться, і зовсім інша – перша команда. Зараз Костюк ще не сивий, побачимо, що буде за кілька місяців. Звичайно, йому буде складно, але, як і всім тренерам, бажаю йому успіху.

Думаю, Костюка не залишать, навіть якщо він перемагатиме».