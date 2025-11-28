Леоненко «Думаю, Костюка не залишать, навіть якщо він перемагатиме»
Експерт зробив чітку заяву
1 день тому
Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко в інтерв’ю сайту BLIK.ua прокоментував призначення Ігоря Костюка виконуючим обов’язки головного тренера київської команди після звільнення Олександра Шовковського.
«Важко сказати, бо на дорослому рівні Костюк себе ніяк не проявив. Подивимося, вийде у нього чи ні. Головне питання та проблема – як Костюка приймуть Ярмоленко та інші ветерани. Одна справа U-19, яку ніхто не дивиться, і зовсім інша – перша команда. Зараз Костюк ще не сивий, побачимо, що буде за кілька місяців. Звичайно, йому буде складно, але, як і всім тренерам, бажаю йому успіху.
Думаю, Костюка не залишать, навіть якщо він перемагатиме».
Шовковський очолив Динамо 11 грудня 2023 року, замість Мірчі Луческу. На чолі команди 50-річний фахівець провів 90 поєдинків: 52 перемоги, 20 нічиїх, 18 поразок.
Під керівництвом Шовковського біло-сині стали чемпіонами України у сезоні 2024/25.
Наразі Динамо займає шосте місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 20 очок.