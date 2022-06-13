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Леоненко: «Кривбас» – клуб Зеленського. Тому Вернидуба можуть спокійно звільнити від армії»

Експерт хоче щоб Юрій Вернидуб знову почав працювати
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19:41
Леоненко: «Кривбас» – клуб Зеленського. Тому Вернидуба можуть спокійно звільнити від армії»

Екс-форвард київського «Динамо» Віктор Леоненко висловився про те, що Юрій Вернидуб може стати головним тренером «Кривбасу».

«Зараз буде хет-трик: Олександр Бабич у «Зорі», Юрій Вернидуб швидше за все в «Кривбасс», а Віктор Скрипник в Полтаву. Зрозуміло, що Вернидуб служить, але ні для кого не секрет, що «Кривбас» – клуб Зеленського.

Тому Вернидуба можуть спокійно звільнити від армії. Ну, це вже говорю, це не моя справа, але хотілося б. Вернидуб хороший фахівець, тим більше з «Реалом» таке там накоїв. Є чим пишатися йому зараз. «Шериф» ніхто і не знав, крім молдаван».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вернидуба є попередня домовленість з «Кривбасом».

Джерело: centernews.com.ua Карен Агабекян
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Віктор Леоненко Юрій Вернидуб Кривбас

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