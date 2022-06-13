Леоненко: «Кривбас» – клуб Зеленського. Тому Вернидуба можуть спокійно звільнити від армії»

Екс-форвард київського «Динамо» Віктор Леоненко висловився про те, що Юрій Вернидуб може стати головним тренером «Кривбасу».



Тому Вернидуба можуть спокійно звільнити від армії. Ну, це вже говорю, це не моя справа, але хотілося б. Вернидуб хороший фахівець, тим більше з «Реалом» таке там накоїв. Є чим пишатися йому зараз. «Шериф» ніхто і не знав, крім молдаван».