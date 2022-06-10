Вернидуб: «Ми битимемося до кінця за те, щоб звільнити всі міста, що перебувають під окупацією»
У Вернидуба є попередня домовленість з новачком УПЛ
Ключовим фактором є можливість працювати для фахівця
10 червня 23:59
Юрій Вернидуб / Фото - ФК Шериф
Український тренер Юрій Вернидуб дав попередню згоду очолити «Кривбас». Про це повідомив журналіст Ігор Циганик в ефірі програми «Циганик Live».
Так, фахівець провів переговори з керівництвом новачка української Прем'єр-ліги. Він готовий стати біля керма команди, якщо буде така можливість.
Раніше Вернидуб покинув тираспольський «Шериф». На даний момент тренер служить у лавах збройних сил України.
Сам фахівець повідомляв, що приступить до роботи, якщо отримає відповідний дозвіл.
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