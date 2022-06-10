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У Вернидуба є попередня домовленість з новачком УПЛ

Ключовим фактором є можливість працювати для фахівця
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10 червня 23:59
У Вернидуба є попередня домовленість з новачком УПЛ
Юрій Вернидуб / Фото - ФК Шериф

Український тренер Юрій Вернидуб дав попередню згоду очолити «Кривбас». Про це повідомив журналіст Ігор Циганик в ефірі програми «Циганик Live».

Так, фахівець провів переговори з керівництвом новачка української Прем'єр-ліги. Він готовий стати біля керма команди, якщо буде така можливість.

Раніше Вернидуб покинув тираспольський «Шериф». На даний момент тренер служить у лавах збройних сил України.

Сам фахівець повідомляв, що приступить до роботи, якщо отримає відповідний дозвіл.

Сергій Стаднюк
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Теги

Юрій Вернидуб Кривбас Ігор Циганик

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