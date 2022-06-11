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Леоненко: «Луческу крутіше Лобановського»

Екс-форвард «Динамо» пояснив свою незвичайну точку зору
Футбол Українська Прем'єр-ліга
18:33
Леоненко: «Луческу крутіше Лобановського»
Віктор Леоненко / Фото - Кубло

Колишній нападник «Динамо» Віктор Леоненко порівняв тренерський рівень Валерія Лобановського і Мірчі Луческу, А також заявив, що у легендарного наставника киян нічого б не вийшло в нинішній час.

Лобановський постійно рахував ТТД, за нього було дуже багато непотрібної біганини. Я вважаю, що Безсонова, Заварова, Яковенка та всю команду 86-го року взагалі не треба було ганяти. «Динамо» могло грати просто на класі, а не ригати на полі. Ви ж і за збірну не забувайте. Заваров мені казав, що вони грали 80 ігор за сезон. Зараз грають 30, а наші футболісти та тренери вже скиглити починають, що багато.

Я вважаю, що Базилевич точно не гірший за Лобановського. Якщо брати футболістів, то вони, мабуть, більше спілкувалися з ним, аніж із Лобановським. Базилевич був не такий жорсткий. Думаю, у наш час у Лобановського нічого не вийшло б.

Коли згадують Лобановського, то не слід забувати про Щербицького. Повірте, без нього у Лобановського, швидше за все, нічого не вийшло б і тоді. Щербицький багато робив для «Динамо». Київський клуб на той час міг купити будь-якого гравця, там грали всі найкращі.

Як на мене, то крутіше Луческу. Він не має Щербицького. Лобановський очолював «Динамо» за радянських часів – кого хотів, того й привозив. Луческу довів, що навіть без класних футболістів можна вигравати чемпіонат України.

Також у наш час у футболістів є контракти та агенти. Якщо тренер щось наказав гравцям, їм не сподобалося, вони можуть його послати і піти. Нині працювати просто складніше. Луческу поки що справляється.

Як ви вважаєте, Роналду та Мессі змогли б грати у Лобановського? Я думаю, що вони просто втекли б від нього. Лобановський мені особисто сказав, що у Роналдо та Ширера мало ТТД і вони б у нього не грали. Я говорю: так Ширер скрізь, де грає, стабільно забиває.

Але Лобановського це діє, йому головне ТТД. Тому він мені і сказав: «Забиватимеш два м'ячі в кожному матчі – гратимеш». Я постійно сміявся з наших гравців, що після кожної гри вони бігли дивитися ТТД. Навіть Шева при Лобановському аути кидав, щоби підвищити ТТД, хоча нападники аути практично не кидають. Таке мене не влаштовувало, тож я хотів поїхати.

Лобановський не зміг би перебудуватись під наш час. У наш час треба не наказувати, а вмовляти, і щоб футболістам було цікаво. Наразі футболісти часто ображаються, до кожного потрібно знаходити підхід.

Леоненко також назвав умова, при якому б пішов працювати в «Динамо».

Джерело: Fanday.net Сергій Стаднюк
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Віктор Леоненко

Коментарі 1

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11 червня 2022р. 18:42
ранение в чечне
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