Леоненко поділився прогнозом на матч Україна – Азербайджан
Авторитетний експерт вважає, що після феєричного виїзд до Ісландії синьо-жовті не мають права на провал
7 хвилин тому
Колишній нападник національної команди України та авторитетний футбольний експерт Віктор Леоненко після переможного матчу третього туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026 проти Ісландії (5:3) озвучив свої очікування щодо майбутнього поєдинку з Азербайджаном.
Після матчу з Ісландією ми повинні обігравати Азербайджан. Треба доводити в грі з бакинцями, що ми не випадково накоїли справ з Ісландією, і точно будемо другі. Ось про що треба думати гравцям і Реброву. Для вболівальників рахунок 5:3 класний, але Реброву треба розбирати наші пропущені голи, Сергію легше точно не стало.
Якщо не обіграємо Азербайджан, то вболівальники відразу забудуть хокейний рахунок з Ісландією і всі знову стануть гадами. Будуть говорити, що ми випадково перемогли хлопців, які грають на стадіоні Баннікова. У нас зараз кожна гра вирішальна і не потрібно дивитися на таблицю.
Після такої гри ми зобов'язані бути другими. Інший результат вболівальники навіть не сприймуть, – наголосив Леоненко у розмові з BLIK.ua.
Наразі збірна України має чотири очки в турнірній таблиці групи D, що дозволило обійти Ісландію та зайняти другу позицію. Очолює групу збірна Франції з дев'ятьма балами. Переможець групи отримає пряму путівку на світову першість, а команда, що фінішує другою, продовжить боротьбу в стикових матчах плей-оф.
13 жовтня команда Сергія Реброва проведе домашній матч проти Азербайджану на краківському стадіоні. Початок зустрічі заплановано на 21:45 за київським часом.
Поділитись