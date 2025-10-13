Колишній нападник національної команди України та авторитетний футбольний експерт Віктор Леоненко після переможного матчу третього туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026 проти Ісландії (5:3) озвучив свої очікування щодо майбутнього поєдинку з Азербайджаном.

Після матчу з Ісландією ми повинні обігравати Азербайджан. Треба доводити в грі з бакинцями, що ми не випадково накоїли справ з Ісландією, і точно будемо другі. Ось про що треба думати гравцям і Реброву. Для вболівальників рахунок 5:3 класний, але Реброву треба розбирати наші пропущені голи, Сергію легше точно не стало.

Якщо не обіграємо Азербайджан, то вболівальники відразу забудуть хокейний рахунок з Ісландією і всі знову стануть гадами. Будуть говорити, що ми випадково перемогли хлопців, які грають на стадіоні Баннікова. У нас зараз кожна гра вирішальна і не потрібно дивитися на таблицю.

Після такої гри ми зобов'язані бути другими. Інший результат вболівальники навіть не сприймуть, – наголосив Леоненко у розмові з BLIK.ua.