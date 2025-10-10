Павло Василенко

Збірна України святкувала перемогу над Ісландією у матчі третього туру кваліфікації чемпіонату світу-2026. Поєдинок у Рейк’явіку завершився з рахунком 5:3 на користь Сергія Реброва.

На 14-й хвилині Миколенко пройшов лівим флангом і прострелив на Малиновського, який ударом в дотик відправив м’яча у сітку.

Господарі відігралися через двадцять хвилин – Еллертсон обіграв Коноплю і пробив у ближній кут. Після пропущеного голу поле залишив Судаков, який у зіткненні з суперником пошкодив плече. Гравця Бенфіки ще до перерви замінив Волошин, який взяв участь у другій гольовій комбінації українців.

На 45-й хвилині після прострілу Назара і Гуцуляк знову вивів гостей вперед. Згодом Волошин допоміг оформити дубль Малиновському, який в компенсований час першої половини зустрічі сильним ударом відправив м’яч у ворота Ісландії.

По перерві Гудмундссон скоротив відрив до мінімуму, головою замкнувши навіс Харальдссона, а на 75-й хвилині оформив дубль, скориставшись прострілом Томассона та скидкою Гудйонсена – 3:3.

Здавалося, що матч закінчиться внічию, але фірмовий дальній постріл Калюжного вивів збірну Україну вперед. Добив господарів ще одним пострілом здалеку Очеретько. Для наших футболістів це були дебютні голи у національній збірній.

Відбір ЧС-2026, 3-й тур

Група D

Ісландія – Україна – 3:5

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Малиновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 85.