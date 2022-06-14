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Леоненко - відомому коментатору: «Займайся риболовлею, а футбол залиш професіоналам»

Екс-гравець «Динамо» жорстко відповів Вацко
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17:51
Леоненко - відомому коментатору: «Займайся риболовлею, а футбол залиш професіоналам»

Колишній гравець «Динамо» Віктор Леоненко відповів Віктору Вацко, Який вважає, що Леоненко неправильно оцінює бажання легіонерів покинути Україну.

«Хочу відповісти Вацко. Вітя, зайченя, йди до Ігоря Михайловичу Суркісу і скажи йому, нехай залишить Вітіньо, який не хоче не те, що грати, а їхати сюди. А потім нехай змусить його виступати за «Динамо». В Україні такі легіонери, що їм простіше розучитися грати в футбол, ніж навчитися.

А що стосується молодих гравців, то ми вже всіх розпродали, що грати нікому. Вони ж так себе проявили в юнацьких збірних, все виграли. Молодь у нас росте як гриби. Нехай Вацко скаже, кого ми продали з молоді останнім часом?

Так що Вітя, займайся риболовлею і коментуй матчі, а футбол залиш професіоналам. Я розумію, чому Вітя захищає іноземців. Адже він знаходиться не в Києві, а в Закарпатському котлі. Звідти простіше мудрувати. Раніше у Вацко була кличка рибалка, але тепер він доріс до нового прізвиська - Карасьов-Щукін »

Раніше Леоненко відповів на питання, чи хотів він отримати роботу в «Динамо».

Джерело: FanDay Петро Приходько
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Коментарі 1

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14 червня 2022р. 18:25
От і вірно каже Віктор Євгенович тюменський. Вацко - справді класний журналіст і коментатор, успішно переймається своєю професією. Кажу як його старший колега.  А чому в журналістику, скажіть, лізе ця жаба - Леоненко? Його постійно душить заздрість, бо він невдаха. Тому  заздрить багатьом. Повчає тих, хто має досягнення. Зокрема, дає дурнуваті поради Андрієві  Луніну - не вважати себе причетним до перемоги "Реала" в Лізі чемпіонів. Робить дуже багато пришелепкуватих заяв, супроводжуючи їх дебільним сміхом. Ну що тут поробиш - примітивний блазень цей Леоненко,  та й годі ...
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