Леоненко - відомому коментатору: «Займайся риболовлею, а футбол залиш професіоналам»

Колишній гравець «Динамо» Віктор Леоненко відповів Віктору Вацко, Який вважає, що Леоненко неправильно оцінює бажання легіонерів покинути Україну.

А що стосується молодих гравців, то ми вже всіх розпродали, що грати нікому. Вони ж так себе проявили в юнацьких збірних, все виграли. Молодь у нас росте як гриби. Нехай Вацко скаже, кого ми продали з молоді останнім часом?

Так що Вітя, займайся риболовлею і коментуй матчі, а футбол залиш професіоналам. Я розумію, чому Вітя захищає іноземців. Адже він знаходиться не в Києві, а в Закарпатському котлі. Звідти простіше мудрувати. Раніше у Вацко була кличка рибалка, але тепер він доріс до нового прізвиська - Карасьов-Щукін »