Колишній центральний нападник Динамо та національної збірної України Віктор Леоненко в інтерв’ю сайту Sport-express.ua проаналізував гостьовий матч синьо-жовтих проти Азербайджану (1:1) у відборі до ЧС-2026.

«У нас, як завжди, навіть з аматорами моментів немає. Один гравець Азербайджану грав за Чайку, другий – за збірну студентів, але ми навіть їх обіграти не можемо. Ну а до того, що пішки по полю, ми вже звикли. Як можна щось розбирати, якщо ми нічого не створили?

Команда ходить пішки – раз. Моментів немає вже давно – два. Якби я не зміг обіграти Азербайджан, то відразу б сказав, що йду зі збірної, бо я нікчема. Всі гравці нашої команди – це пиріжки ні з чим. Що ви робили, коли 74% часу контролювали м'яч, а моментів не створили?»

Шапаренко в кінці матчу пробив по воротах, воротар там і ногами міг м'яч зупинити, а він за голову хапається, типу момент упустив. У Судакова зрізався м'яч, мало не на кутовий – теж в моменти записали. Нас за ідіотів вважають!»