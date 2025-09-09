Павло Василенко

Сайт XSPORT розповідає про одного з найкращих футболістів сучасності. Лука Модрич, який 9 вересня відзначає своє 40-річчя, уже при житті став легендою світового футболу. Його шлях – це не просто історія спортсмена. Це історія хлопчика, який утік від війни, але не від своєї мрії.

Дитинство у вогні війни

Модрич народився в селі неподалік Задара. Зріст Луки становить лише 172 сантиметри, але він зумів перетворити цей гандикап на свою сильну зброю. Хорватський півзахисник блискуче використовує низький центр ваги у своїй грі, неймовірно рухливий, легко змінює напрямок і має чудову ліву та праву ноги.

Його дитинство було позначене війною на Балканах. Він родом із села Модричі, розташованого на південних схилах гірського хребта Велебіт, на північ від Задара. Однак під час хорватської війни за незалежність у 1991 році він та його родина були змушені тікати з цього району. Лука став біженцем і сім років жив з родиною в готелі «Коловаре». Пізніше він переїхав до готелю «Іж».

У ті роки місто регулярно обстрілювали, бомби падали на вулиці, а дитячі мрії легко могли загинути під руїнами. Але для Луки вихід був один – футбол. Він грав на парковках, ганяв м’яч із друзями, і саме тоді його характер загартувався: він навчився не боятися болю, не здаватися й знаходити сили, навіть коли все навколо зруйноване.

«Я не міг дозволити війні забрати у мене майбутнє. Футбол став моїм порятунком», – згадував він.

За підтримки родини він відвідував різні табори та тренувався в НК Задар під керівництвом тренера Домагоя Башича. Він відточував свій талант і допоміг йому перейти до Динамо Загреб у віці 16 років.

Перші кроки: від Динамо до випробувань у Боснії

У юності він потрапив до академії Динамо Загреб. Але навіть там шлях був непростим. Клуб відправив його в оренду до боснійського Зрінські. Лізі, де грали жорстко, часто на межі правил, де фізика була важливішою за техніку.

Молодий, худорлявий Лука здавався крихким. Та саме там він отримав перший титул – найкращий гравець ліги у 18 років. Пізніше буде Інтер (Запрешич), потім повернення в Динамо й три чемпіонства поспіль. Уже тоді стало зрозуміло: він особливий.

Він завершив своє чотирирічне перебування в Динамо із загальною кількістю 31 голів і 29 результативними передачами за чотири сезони чемпіонату, після чого великі клуби почали «крутитися» навколо нього.

Фото: Getty Images

Англійський виклик і слава в Мадриді

У 2008-му його підписав Тоттенгем. Англійська преса зустріла його скепсисом: «Занадто дрібний для Прем’єр-ліги». Але Модрич відповів на полі. Його бачення гри, невтомна праця та здатність змінювати хід матчу змусили замовкнути критиків.

Коли Гаррі Реднапп очолив лондонський клуб, він побудував усю свою команду навколо хорватського плеймейкера.

«Він чудовий гравець і мрія будь-якого тренера. Він тренується як демон і ніколи не скаржиться. Він працює на полі як з м'ячем, так і без нього, і може обійти захисників за допомогою хітрасті або пасу. Він міг би вписатися в будь-яку команду з першої четвірки», – сказав тоді Реднапп.

У 2012 році прийшов головний крок – перехід у Реал Мадрид. Спочатку його теж критикували: «невдале підписання», «розчарування року». Але вже за кілька сезонів Лука перетворився на серце команди.

6 Ліг чемпіонів, 4 титули Ла Ліги, сотні матчів, які увійшли в історію. У 2018 році він зробив неможливе – зупинив гегемонію Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду й виграв «Золотий м’яч».

Фото: Getty Images

Символ Хорватії

Але найбільше Лука сяяв у футболці збірної. 2018-й рік став тріумфом: маленька Хорватія, країна з населенням 4 мільйони, дійшла до фіналу чемпіонату світу. Модрич, капітан і мотор команди, вів своїх партнерів уперед, граючи з тією ж пристрастю, з якою колись ганяв м’яч на зруйнованих вулицях Задара.

Поразка у фіналі від Франції не зламала його. Через чотири роки Хорватія знову була серед найсильніших – бронза ЧС-2022. У країні він став національним героєм. Його обличчя прикрасило поштову марку, а повернення збірної додому святкували тисячі людей.

Ювілей на вершині

Навіть у 39 він продовжував бити рекорди: забив за Реал у Ла Лізі, ставши найстаршим автором гола в історії клубу. Згодом перейшов у Мілан, але назавжди залишиться символом мадридського клубу.

«Я виграв усе, але найголовніше – я залишився вірним собі», – сказав він у прощальній промові в Мадриді.

Сьогодні Модрич – не лише легенда футболу, а й приклад для мільйонів: хлопчик-біженець, який не дозволив війні зламати себе й довів, що навіть найнеймовірніші мрії здійсненні.

Лука Модрич у цифрах і фактах

🏆 6 перемог у Лізі чемпіонів з Реалом.

🏆 4 титули Ла Ліги.

🏆 Золотий м’яч – 2018 (єдиний, хто перервав епоху Мессі та Роналду).

👕 170+ матчів за збірну Хорватії.

Фіналіст ЧС-2018 і бронзовий призер ЧС-2022.

🎯 Понад 150 гольових передач у професійній кар’єрі.

📬 Поштова марка Хорватії з його зображенням (2019).

👨‍👩‍👧‍👦 Одружений на Вані Босніч, троє дітей, активно займається благодійністю.

Фото: Getty Images

Цитати відомих футбольних особистостей про Луку Модрича

Кріштіану Роналду: «Для мене було честю розділити з тобою стільки моментів у клубі. Успіхів у всьому, що попереду!»

Жозе Моурінью: «Лука Модрич – футбольне диво, і він також є моєю гордістю, бо я привів його до мадридського Реала. Тоді ніхто не вірив, що він стане футболістом Королівського клубу. Я завжди буду ним пишатися».

Карло Анчелотті: «Лука не лише топ-гравець, але й ще більш вражаюча особистість. Він порадує вболівальників і залишить свій слід у Серії А. Він знає, що може потрапити на чемпіонат світу у гарній формі».

Фабіо Капелло: «Модрич – професор світового класу, який може підпалити Серію А навіть у 40 років. У Мілана є якість у півзахисті, це безперечно».

Хамес Родрігес: «Він геній. Повторюю, геній. Я мав можливість грати з ним, і з роками він стає все кращим і кращим. Чим старшим він стає, тим кращим стає. Коли я грав з ним, він був дуже, дуже хорошим, а сьогодні він геній».