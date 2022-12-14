«Арсенал» досяг домовленості про перехід лідера «Лестера» безкоштовно
«Лестер» вже запропонував 45 мільйонів євро за одного з героїв ЧС-2022
Унаї грає за «Анжер»
14 грудня 17:26
Півзахисник «Анжера» Аззедін Унаї отримав пропозицію з АПЛ.
За грою марокканця стежать на ЧС-2022. Збірна вийшла в півфінал, а Унаї є ключовим гравцем команди.
«Лестер» хоче скоріше оформити угоду. «Анжеру» запропоновано 45 мільйонів євро за гравця, повідомляє L’Equipe.
Унаї провів 14 матчів в Лізі 1 і всі п'ять ігор на ЧС-2022.
Марокко зіграє в півфіналі проти Франції. Гра відбудеться о 21:00.
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