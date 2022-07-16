Головна трансферна сага літа завершена? «Баварія» прийняла пропозицію «Барселони» по Левандовські
Левандовські попрощався з партнерами по «Баварії»
Поляк перейде в «Барселону»
13:59
Нападник« Баварії » Роберт Левандовські попрощався з партнерами по команді перед переходом в « Барселону », повідомляє інсайдер Фабріціо Романо в своєму Twitter.
За його інформацією, « Барселона » і « Баварія » повністю узгодили трансфер Левандовскі за 45 мільйонів євро.
Сьогодні, 16 липня, Левандовскі в останній раз прибув на тренування « Баварії » і попрощався з партнерами. Завтра, 17-го липня, Левандовскі стане гравцем « Барселони ».
Відзначимо, що « Барселона » намагалася придбати Левандовскі протягом цілого місяця, Але постійно отримувала відмови від « Баварії ».
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