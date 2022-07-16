Левандовські попрощався з партнерами по «Баварії»

Поляк перейде в «Барселону»

Нападник« Баварії » Роберт Левандовські попрощався з партнерами по команді перед переходом в « Барселону », повідомляє інсайдер Фабріціо Романо в своєму Twitter.

За його інформацією, « Барселона » і « Баварія » повністю узгодили трансфер Левандовскі за 45 мільйонів євро.

Сьогодні, 16 липня, Левандовскі в останній раз прибув на тренування « Баварії » і попрощався з партнерами. Завтра, 17-го липня, Левандовскі стане гравцем « Барселони ».

Відзначимо, що « Барселона » намагалася придбати Левандовскі протягом цілого місяця, Але постійно отримувала відмови від « Баварії ».