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Левандовські попрощався з партнерами по «Баварії»

Поляк перейде в «Барселону»
Футбол Бундесліга
13:59
Левандовські попрощався з партнерами по «Баварії»

Нападник« Баварії » Роберт Левандовські попрощався з партнерами по команді перед переходом в « Барселону », повідомляє інсайдер Фабріціо Романо в своєму Twitter.

За його інформацією, « Барселона » і « Баварія » повністю узгодили трансфер Левандовскі за 45 мільйонів євро.

Сьогодні, 16 липня, Левандовскі в останній раз прибув на тренування « Баварії » і попрощався з партнерами. Завтра, 17-го липня, Левандовскі стане гравцем « Барселони ».

Відзначимо, що « Барселона » намагалася придбати Левандовскі протягом цілого місяця, Але постійно отримувала відмови від « Баварії ».

Петро Приходько
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Теги

Роберт Левандовскі Баварія Барселона (футбол)

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