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Левандовскі вплинув на звільнення тренера Польщі

Міхневич покинув команду
Футбол Футбол в Європі
22 грудня 17:58
Левандовскі вплинув на звільнення тренера Польщі

Головний тренер збірної Польщі Чеслав Міхневич покинув команду.

У нього був контракт з національної збірної до кінця ЧС-2022. Продовжувати його не стали.

Як стверджує Interia, одним з ініціаторів став капітан і форвард Роберт Левандовські. його дзвінок в Польський футбольний союз надав вирішальне значення.

Йому не подобався захисний стиль Польщі, який прищеплював команді Міхневич. Крім того, у тренера була не найкраща репутація на батьківщині, особливо в спілкуванні з журналістами.

Польща зуміла вийти в плей-офф ЧС-2022, але програла Франції в 1/8 фіналу.

Андрій Усмонов
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Теги

збірна Польщі (футбол) Роберт Левандовскі

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