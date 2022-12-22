Левандовскі вплинув на звільнення тренера Польщі

Міхневич покинув команду

Головний тренер збірної Польщі Чеслав Міхневич покинув команду.

У нього був контракт з національної збірної до кінця ЧС-2022. Продовжувати його не стали.

Як стверджує Interia, одним з ініціаторів став капітан і форвард Роберт Левандовські. його дзвінок в Польський футбольний союз надав вирішальне значення.

Йому не подобався захисний стиль Польщі, який прищеплював команді Міхневич. Крім того, у тренера була не найкраща репутація на батьківщині, особливо в спілкуванні з журналістами.

Польща зуміла вийти в плей-офф ЧС-2022, але програла Франції в 1/8 фіналу.