Новий виклик для Шевченко? У збірній, куди сватали українського наставника, звільнили головного тренера

Міхневич більше не працює в збірній Польщі

Польська футбольна асоціація на своєму офіційному сайті оголосила про припинення співпраці з головним тренером національної команди Чеславом Міхневичем.

Міхневич очолив збірну Польщі в січні 2022 року, на ЧС-2022 вийшов в 1/8 фіналу з командою, де поступився Аргентині (1:3).

Раніше ходили чутки, що Андрій Шевченко може очолити збірну Польщі, якщо Міхневич покине свій пост.

За Міхневича збірна Польщі провела 13 матчів, 5 разів перемогла, 5 разів програла і тричі зіграла внічию.