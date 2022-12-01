Левандовськи заявив, що 0:2 з Аргентиною – це підготовка до матчу проти Франції

Роберт Левандовськи / Фото - Getty Images

Нападник збірної Польщі Роберт Левандовськи поділився емоціями після проходу команди в плей-офф, незважаючи на поразку в заключному матчі групового етапу чемпіонату світу-2022 проти Аргентини (0:2). Слова футболіста передає Przegląd Sportowy.

Ми бачили помилки, те, що ми повинні більше грати з м'ячем у центрі поля, не боятися. Цього не вистачало. Ми ставимося до цього матчу як до підготовки до Франції. Буде аналогічний рівень, а може й вище.

Це не був матч для нападника. Моя роль полягала в тому, щоб відпрацьовувати в обороні. Найголовнішим був результат, а титанічну роботу довелося виконувати всій команді. Найбільше болить те, що ми швидко пропустили гол у другому таймі, це нас послабило.

Це важливий крок для мене і польської команди. Це успіх, враховуючи, які можливості ми маємо. Через деякий час про стиль ніхто не згадає. З завтрашнього дня всі будуть думати про підготовку до матчу проти Франції. Це хороший виклик, повинні підійти до нього з гордістю і посмішкою на обличчі.