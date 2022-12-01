Потрапили під каток і вижили. Огляд матчу Польща – Аргентина
Збірна Польщі пробилася до плей-офф чемпіонату світу вперше з 1986 року
Левандовськи, Щенсни та компанія зняли прокляття «Кадри»
01 грудня 07:50
Фото - Getty Images
Збірна Мексики здобула мінімальну перемогу в матчі заключного туру групового етапу чемпіонату світу-2022 проти Саудівської Аравії (2:1). Проте, за різницею м'ячів до плей-офф з другого місця пробилася Польща.
Таким чином, «Кадра» вперше за 36 років зуміла оформити вихід із групи ЧС. Тоді команда також набрала 4 очки в квартеті з марокканцями, португальцями й англійцями.
Однак відразу ж поляки покинули змагання. На першій же стадії плей-офф їх розгромила Бразилія (0:4).
Потрапили під каток і вижили. Огляд матчу Польща – Аргентина
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