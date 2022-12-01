Збірна Польщі пробилася до плей-офф чемпіонату світу вперше з 1986 року

Левандовськи, Щенсни та компанія зняли прокляття «Кадри»

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Збірна Мексики здобула мінімальну перемогу в матчі заключного туру групового етапу чемпіонату світу-2022 проти Саудівської Аравії (2:1). Проте, за різницею м'ячів до плей-офф з другого місця пробилася Польща.

Таким чином, «Кадра» вперше за 36 років зуміла оформити вихід із групи ЧС. Тоді команда також набрала 4 очки в квартеті з марокканцями, португальцями й англійцями.

Однак відразу ж поляки покинули змагання. На першій же стадії плей-офф їх розгромила Бразилія (0:4).

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