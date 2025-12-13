Павло Василенко

Роберт Левандовський уже визначився зі своїм майбутнім. Попри те, що його чинний контракт з Барселоною діє до літа 2026 року, польський нападник твердо налаштований залишитися в Каталонії й готовий піти на серйозні поступки.

У поточному сезоні Левандовський провів 17 матчів, у яких відзначився вісьмома голами та двома результативними передачами. Усі м’ячі були забиті в рамках Ла Ліги, однак загальна нестабільність форварда викликає занепокоєння.

Серія невиразних виступів збігається в часі з невизначеністю щодо майбутнього гравця. Контракт Левандовського завершується 30 червня 2026 року, а переговори про його продовження досі не завершені. Тим часом «Барселона» активно шукає можливу заміну в атакувальній лінії.

Як повідомляє журналіст Хосе Альварес, Левандовський не розглядає відхід з Барселони. Більше того, капітан збірної Польщі готовий піти на зниження зарплати, аби допомогти клубу зберегти його в складі.

Таке рішення напряму пов’язане зі складним фінансовим становищем Барселони. Жест з боку зіркового нападника може суттєво полегшити дотримання клубом правил фінансового фейр-плей.

Водночас варіант із продовженням кар’єри в Барселоні – не єдиний. За інформацією джерел, інтерес до Левандовського виявляв, зокрема, італійський Мілан.

37-річний форвард виступає за Барселону з 2022 року. За цей час він провів 164 матчі, забив 109 голів і віддав 22 результативні передачі.