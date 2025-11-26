Нападник Барселони Роберт Левандовскі відкинув пропозицію про перехід до турецького Фенербахче. Про це повідомив інсайдер Екрем Конур.

Раніше у пресі з'являлися повідомлення, що стамбульський клуб розпочав переговори щодо можливого трансферу 37-річного форварда. Однак, за інформацією джерела, Левандовскі не має наміру змінювати команду вже цієї зими і відмовився від переходу.

За даними ЗМІ, польський нападник планує продовжити виступати за каталонців щонайменше до закінчення поточного сезону.

У нинішній кампанії Левандовскі взяв участь у 14 матчах та забив вісім голів. Його контракт із Барселоною діє до наступного літа. Раніше в Іспанії назвали причини, через які зірвалося повернення Мессі до Барселони.