Сергій Разумовський

Універсальний атакувальний гравець лондонського Арсеналу Кай Гаверц відновився після ушкодження та повернувся до тренувального процесу. Про це повідомила пресслужба клубу.

Через травму в нинішньому сезоні Гаверц зіграв лише один матч – проти Манчестер Юнайтед у стартовому турі АПЛ. При цьому точні терміни його повернення на поле в офіційних поєдинках наразі не уточнюються.

So good to see you out there, Kai ❤️



Head to Inside Training to see Havertz's return, shooting drills and more 👇 — Arsenal (@Arsenal) December 23, 2025

Кай Гаверц виступає за Арсенал із 2023 року і за цей час уже встиг провести за лондонський клуб 88 матчів у різних турнірах. За цей відрізок німецький нападник набрав 42 результативні дії: забив 29 м’ячів і віддав 13 гольових передач, регулярно роблячи внесок в атакувальну гру команди.

О 22:00 стартував матч чвертьфіналу Кубка англійської ліги Арсенал – Кристал Пелас. Раніше XSPORT повідомляв, де можна переглянути пряму трансляцію зустрічі.