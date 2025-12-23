Лідер Арсенала повернувся до тренувань перед битвою за півфінал Кубка ліги
Однак терміни повернення на поле наразі невідомі
близько 1 години тому
Універсальний атакувальний гравець лондонського Арсеналу Кай Гаверц відновився після ушкодження та повернувся до тренувального процесу. Про це повідомила пресслужба клубу.
Через травму в нинішньому сезоні Гаверц зіграв лише один матч – проти Манчестер Юнайтед у стартовому турі АПЛ. При цьому точні терміни його повернення на поле в офіційних поєдинках наразі не уточнюються.
Кай Гаверц виступає за Арсенал із 2023 року і за цей час уже встиг провести за лондонський клуб 88 матчів у різних турнірах. За цей відрізок німецький нападник набрав 42 результативні дії: забив 29 м’ячів і віддав 13 гольових передач, регулярно роблячи внесок в атакувальну гру команди.
О 22:00 стартував матч чвертьфіналу Кубка англійської ліги Арсенал – Кристал Пелас. Раніше XSPORT повідомляв, де можна переглянути пряму трансляцію зустрічі.