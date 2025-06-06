Лідер Арсеналу продовжив контракт з клубом

Лондонський Арсенал офіційно підтвердив продовження контракту із бразильським центральним захисником Габріелом Магальяєсом. Хоча точна тривалість нової угоди не розкривається, відомо, що контракт розрахований тривалий термін.

Габріел поповнив ряди канонірів влітку 2020 року і з того часу взяв участь у 210 матчах за клуб, відзначившись 20 голами та 5 результативними передачами. У 2023 році він завоював разом із командою Суперкубок Англії.

Минулого сезону 2024/25 футболіст зіграв 42 поєдинки на клубному рівні, забив 5 м'ячів і двічі асистував партнерам. За оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість захисника становить 75 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що колишній футболіст Арсеналу проведе чотири роки в тюрмі.