Лідер Барселони поділився емоціями від свого повернення до збірної Німеччини після травми

Сергій Стаднюк

Голкіпер збірної Німеччини Марк-Андре тер Штегер перед півфіналом Ліги націй проти Португалії поділився емоціями від свого повернення до команди після травми. Слова гравця передає пресслужба УЄФА.

Ми хочемо досягти максимуму як команда. Я хочу взяти у цьому участь та зіграти на своєму найкращому рівні. Приємно відчувати підтримку тренера та команди. Це чудово допомагає мені після довгої перерви. Нагадаємо, тер Штеген був відсутній на полі протягом 214 днів, з 23 вересня 2024 року до 24 квітня 2025 року, пропустивши 45 матчів. Причиною став повний розрив надколінного сухожилля правого коліна у матчі за Барселону. Марк-Андре тер Штеген

Стежити за всіма перипетіями навколо півфіналу Ліги націй і подивитися пряму трансляцію матчу можна вже сьогодні, 4 червня, на сторінці події Німеччина – Португалія на Xsport. Початок – о 22:00.

Раніше думкою щодо гри поділився головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн.