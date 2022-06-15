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THE FOOTBALL REVIEW

Лідер «Барселони» погодив особистий контракт з «Манчестер Юнайтед»

Каталонці хочуть за нього 80 мільйонів євро
Футбол Прімера
10:09
Лідер «Барселони» погодив особистий контракт з «Манчестер Юнайтед»

Півзахисник «Барселони» Френкі де Йонг погодив умови особистого контракту з «Манчестер Юнайтед». Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Нідерландець погодився на перехід, терміном до 2027 року. Зараз манкуніанці ведуть перемовини з каталонцями. Блаугранас хочуть за свого гравця 80 мільйонів євро.

Де Йонг приєднався до «Барселони» в 2019 році, коли прийшов з «Аяксу» за 86 мільйонів євро. З того часу він провів за команду 138 матчів і виграв один трофей – Кубок Іспанії.

Нагадаємо, «Манчестер Юнайтед» попрощався в Полем Погба.

Сергій Лук'яненко
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Теги

Барселона (футбол) Манчестер Юнайтед Френкі де Йонг

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