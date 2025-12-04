Сергій Разумовський

Буковина підбила підсумки футбольного 2025 року домашнім поєдинком проти Пробою, у якому здобула перемогу з рахунком 3:1. Цей результат дозволив команді піти на зимову перерву в статусі зимового чемпіона Першої ліги, учасника чвертьфіналу Кубка України та єдиного українського клубу, який у поточному сезоні ще не зазнавав поразок в офіційних матчах. Окрім того, за кількістю забитих м’ячів Буковина входить до числа найрезультативніших команд серед європейських ліг.

За інформацією пресслужби клубу, команда збереться у повному складі вже після різдвяно-новорічних свят – 20 січня. У перші дні зимових зборів гравці традиційно пройдуть комплексний медичний огляд, щоб перевірити стан здоров’я та переконатися у відсутності протипоказань до інтенсивних навантажень. Після цього Буковина розпочне повноцінну підготовку до весняної частини сезону.

Зимова підготовка складатиметься з чотирьох етапів. Перший зимовий збір пройде у Чернівцях. На початку лютого команда вирушить на Закарпаття, де проведе другий і третій етапи навчально-тренувальних зборів, які триватимуть до старту березня. Після кубкового матчу з ЛНЗ, базова дата якого – 4 березня, Буковина знову повернеться на Закарпаття. Там протягом 12 днів команда готуватиметься безпосередньо до відновлення чемпіонату в Першій лізі.

Детальніший план зимових зборів, а також перелік запланованих контрольних матчів клуб оприлюднить додатково на своєму офіційному сайті та в соціальних мережах. Наразі Буковина очолює турнірну таблицю Першої ліги, маючи 48 очок після 18 зіграних поєдинків, і залишається єдиною українською командою без поразок у цьому сезоні. Перевага над найближчим переслідувачем, київським Лівим Берегом, становить дев’ять очок.