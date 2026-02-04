Нападник Динамо U-19 Матвій Пономаренко розповів про збори з першою командою перед матчем 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА проти однолітків з Атлетико. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

У нас було два вихідних, встиг трохи відновитися, розслабитися, відпочити та виспатися, адже у нас на зборах ранній підйом – о 8.00 ранку. Тепер з новими силами продовжуватимемо готуватися до другого мікроциклу та другої частини сезону.

Від тренування хороші враження, почуваюся чудово, тому що відпочив. Ми з новими силами увійшли у новий мікроцикл, тому, думаю, усі почуваються добре та мають гарний настрій. Сьогодні спочатку був зал, адже після відпочинку потрібно було робити функціональну роботу та вправи на м’язи кору. Потім вийшли на поле, відпрацювали пасинг, тримання м’яча з завданнями, словом, зробили хорошу роботу.

А наприкінці заняття трохи пробіглися, щоб набрати кілометраж та отримати хороше навантаження. Напевне, найінтенсивніше заняття, адже, як я вже сказав, наприкінці ми ще бігали, а раніше такого не було. Тому так, якщо брати одне тренування в цілому, воно було найінтенсивнішим.

Команда уже в непоганому функціональному стані. Ми й тест бігали з самого початку, тому команда, в принципі, готова. Але у нас ще є два тижні, щоб повноцінно підготуватися до відновлення чемпіонату. Протягом цього часу добре попрацюємо, бо тренування двічі на день плюс контрольні ігри.

Наберемо оптимальні кондиції та, сподіваюся, будемо у чудовій формі. Задоволений собою на відсотків 70, адже ще потрібно додавати.