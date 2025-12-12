Павло Василенко

У п'ятницю, 12 грудня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування раунду плей-оф Юнацької ліги УЄФА.

Київське Динамо дізналося свого суперника на даній стадії змагань. Ним став мадридський Атлетіко, який на «Етапі ліги» посів 7 місце з 32-х учасників. Майбутній поєдинок буде домашнім для київської команди та вібудеться 3-4 лютого наступного року.

Нагадаємо, Динамо подолало два раунди по «Шляху чемпіонів», здолавши шведську Броммапойкарну (1:0 вдома, 2:1 на виїзді) та шотландський Хіберніан (1:0 вдома, 1:1 на виїзді).

Що стосується майбутнього суперника біло-синіх, то Атлетіко в шести матчах «Етапу ліги» здобув чотири перемоги, по одному разу зіграв унічию та поступився (різниця м'ячів - 16:8).