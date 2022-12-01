Тренер «Металіста» – про 0:3 з «Динамо»: «Напевно, хлопці психологічно надломилися»
Тріумфальне повернення. Бущан провів ювілейний сухий матч
Зустріч із «Металістом» стала знаковою для нещодавно травмованого голкіпера
01 грудня 13:03
Георгій Бущан / Фото - ФК Динамо Київ
Київське «Динамо» здобуло розгромну перемогу в перенесеному матчі восьмого туру української Прем'єр-ліги проти «Металіста» (3:0). Георгій Бущан відіграв «на нуль».
Таким чином, голкіпер «біло-синіх» оформив ювілейний сухий матч у складі команди. Їх в активі футболіста вже 50.
Раніше лише Денис Бойко й Олександр Шовковський долали даний рубіж. У нинішнього тренера збірної України таких зустрічей узагалі 316.
Раніше в. о. головного тренера «Металіста» Олег Ратій пояснив розгромну поразку від «Динамо» психологічним надломом.
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