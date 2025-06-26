Капітан Динамо Віталій Буяльський поділився думками щодо недооцінки себе з боку медіа. Слова футболіста передає пресслужба киян.

Якби у мене був Інстаграм, я був би набагато популярнішим, не приховую цього. Але мені не так цікаві соцмережі й популярність, як повага партнерів, уболівальників та співробітників клубу.

Думаю, через кілька років я створю сторінку в Інстаграм. Коли закінчу з професійним футбтолом, тоді перейду в медіафутбол.