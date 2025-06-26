Лідер Динамо пояснив, чому його немає в Instagram
Капітан столичного клубу має незвичну для сучасного покоління футболістів позицію щодо медійності
19 хвилин тому
Капітан Динамо Віталій Буяльський поділився думками щодо недооцінки себе з боку медіа. Слова футболіста передає пресслужба киян.
Якби у мене був Інстаграм, я був би набагато популярнішим, не приховую цього. Але мені не так цікаві соцмережі й популярність, як повага партнерів, уболівальників та співробітників клубу.
Думаю, через кілька років я створю сторінку в Інстаграм. Коли закінчу з професійним футбтолом, тоді перейду в медіафутбол.
Раніше Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко назвав причину, з якої після повернення до команди у 2023 році відмовився від капітанської пов’язки на користь Буяльського. Сам півзахисник, у свою чергу, висловився щодо своєї ролі в колективі та такого жесту від нового-старого одноклубника.