Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко розповів, чому після повернення до клубу віддав капітанську пов’язку півзахиснику Віталію Буяльському. Слова футболіста передає пресслужба киян.

Бути капітаном – це велика відповідальність. Брати на себе відповідальність я не боюся але вважаю, що на той момент, коли я тільки прийшов у команду, Віталій заслуговував на це більше за мене.

Це було логічно та правильно. Бо спочатку я навіть не знав прізвища деяких гравців, адже в команді було багато молодих футболістів. Тому як я міг бути капітаном? Ми не помилилися, адже у нас найкращий капітан в Україні.