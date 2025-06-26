Вся правда! Чому насправді Ярмоленко віддав капітанську пов'язку Буяльському?
Лідер Динамо розкрив усі карти
близько 1 години тому
Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко розповів, чому після повернення до клубу віддав капітанську пов’язку півзахиснику Віталію Буяльському. Слова футболіста передає пресслужба киян.
Бути капітаном – це велика відповідальність. Брати на себе відповідальність я не боюся але вважаю, що на той момент, коли я тільки прийшов у команду, Віталій заслуговував на це більше за мене.
Це було логічно та правильно. Бо спочатку я навіть не знав прізвища деяких гравців, адже в команді було багато молодих футболістів. Тому як я міг бути капітаном? Ми не помилилися, адже у нас найкращий капітан в Україні.
Також думкою щодо свого статусу в команді поділився сам Буяльський.
Для мене честь бути капітаном київського «Динамо». Якщо я скажу, що багато розмовляю з хлопцями у роздягальні чи перед іграми, це буде неправдою. Більше розмовляє Андрій Ярмоленко, а я підтримую його слова та підказую молодим футболістам.
Коли повернувся Андрій Ярмоленко, ми розмовляли з приводу того, хто має бути капітаном, і мені було приємно, коли Андрій сказав, щоб це був я. Коли підняв над головою чемпіонський кубок, відчував гордість, і вона була в десятки разів більшою, ніж коли я був просто гравцем «Динамо». Дякую Андрію та Саші Караваєву, бо вони старші гравці, які мене підтримали у статусі капітана.
Раніше Ярмоленко повідомив, коли завершить кар’єру футболіста.
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