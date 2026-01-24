Сергій Разумовський

Евертон на офіційному рівні оголосив про продовження співпраці з Джеймсом Ґарнером. Як повідомляє пресслужба клубу, 24-річний англійський опорний півзахисник підписав новий контракт, який закріплює його майбутнє на кілька наступних сезонів.

Зазначається, що нова угода розрахована на 4,5 роки та діятиме до червня 2030 року. Фінансові умови продовження контракту сторони не розкривають, однак сам факт довгострокової домовленості свідчить про те, що в Евертоні розраховують на Ґарнера як на важливого гравця середньої лінії та одного з футболістів, навколо яких вибудовуватиметься кадровий кістяк команди.

У поточному сезоні Ґарнер стабільно отримує ігровий час і вже провів 25 матчів за Евертон у всіх турнірах. Опорник використовується як у функціях руйнівника атак суперника, так і в роботі з м’ячем під час початку позиційних атак, тому його роль у балансі між обороною та просуванням м’яча залишається помітною.

